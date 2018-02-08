На Олимпийских играх будет сделано 2,5 тыс. допинг-тестов

На зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, планируется забор 2,5 тыс. допинг-проб мочи и крови. Об этом сообщил глава независимой команды наблюдателей Всемирного антидопингового агентства, бывший исполнительный директор Австралийского спортивного антидопингового агентства (ASADA) Бен Макдэвитт.

«Во время Игр будет проводиться тестирование, всего планируется сделать 2,5 тыс. тестов мочи и крови», — приводит его слова агентство ТАСС.

Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Талисманом Игр станет белый тигр по имени Сухоран. Бюджет оргкомитета ОИ-2018 составил $2,4 млрд. В Олимпиаде примут участие 84 страны. Российские атлеты будут выступать под олимпийским флагом.