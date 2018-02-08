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При провале участка дороги в Китае погибли восемь человек

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Фото: Global Look Press/Xue Yubin/Xinhua
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В китайской южной провинции Гуандун на одной из основных автомагистралей города Фошань произошло обрушение участка дороги. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Инцидент произошел в районе Чаньчэн вечером 7 февраля. В результате происшествия погибли по меньшей мере восемь человек. Ведется поисково-спасательная операция.

Причины обрушения неизвестны, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее, 8 февраля, портал iz.ru писал о крупном ДТП к востоку от канадского Монреаля: на автомагистрали столкнулись 50 машин, в том числе несколько грузовиков. 

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