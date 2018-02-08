В Канаде 50 машин столкнулись на скоростной трассе

На автомагистрали к востоку от канадского Монреаля (провинция Квебек) столкнулись около 50 машин. Об этом сообщает телеканал CTV.

Инцидент произошел близ населенного пункта Мон-Сэн-Илэ. Утверждается, что в аварию попали легковые автомобили и несколько грузовиков. По предварительным данным, один человек погиб, несколько получили тяжелые травмы. Движение на участке автотрассы перекрыто в двух направлениях.

Причины произошедшего устанавливаются. Предполагается, что ДТП могло быть вызвано снегопадом.

3 февраля портал iz.ru писал о ДТП с участием автобуса в канадской провинции Онтарио. В результате аварии пострадали восемь человек.