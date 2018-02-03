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Автобус со школьниками столкнулся с минивэном в Канаде

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Фото: Global Look Press/Liang Sen
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Восемь человек пострадали в результат ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в канадской провинции Онтарио.

Как сообщает CBC News со ссылкой на местную полицию, минивэн по марки Nissan пересек разделительную полосу и врезался в автобус, который перевозил школьников. Авария произошла в районе населенного пункта Клирвью, который находится примерно в 125 км от Торонто.

В результате инцидента тяжелы травмы получили восемь человек. Все пострадавшие находились в минивэне. Их при помощи вертолета экстренно доставили в больницу. В автобусе пострадавших нет.

Причины произошедшего выясняются.

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