Автобус со школьниками столкнулся с минивэном в Канаде

Восемь человек пострадали в результат ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в канадской провинции Онтарио.

Как сообщает CBC News со ссылкой на местную полицию, минивэн по марки Nissan пересек разделительную полосу и врезался в автобус, который перевозил школьников. Авария произошла в районе населенного пункта Клирвью, который находится примерно в 125 км от Торонто.

В результате инцидента тяжелы травмы получили восемь человек. Все пострадавшие находились в минивэне. Их при помощи вертолета экстренно доставили в больницу. В автобусе пострадавших нет.

Причины произошедшего выясняются.