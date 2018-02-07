Десятки полицейских ранены после ДТП с перевозившим их грузовиком в Венесуэле
Грузовик, перевозивший полицейских в Венесуэле, перевернулся неподалеку от Каракаса. Об этом сообщила служба спасателей страны в своем Twitter.
По последним данным, пострадали 36 сотрудников полиции, еще один правоохранитель погиб.
Состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое, они госпитализированы.
Начато расследование всех обстоятельств произошедшего.
6 февраля портал iz.ru сообщил, что пять человек погибли в ДТП с участием грузовика в Ленинградской области. Еще два человека были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.