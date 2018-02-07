Двое пострадали в ДТП с участием трех машин на востоке Москвы

Два человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей в столичном районе Измайлово.

Как передает РЕН ТВ, ДТП произошло утром в среду, 7 февраля, на пересечении Московского проспекта и 1-й улицы Измайловского Зверинца. Обстоятельства столкновения сейчас устанавливаются.

Портал iz.ru писал о том, что полицейские задержали нетрезвого водителя иномарки, который устроил массовую аварию на северо-востоке Москвы. 30-летний мужчина не справился с управлением и столкнулся с четырьмя автомашинами на улице Кашенкин Луг. В результате аварии никто не пострадал.