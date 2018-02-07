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Лубутена могут лишить монополии на производство туфель с красной подошвой

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Французский дизайнер-модельер обуви Кристиан Лубутен может лишиться эксклюзивного права на производство женских туфель с красной подошвой, если проиграет суд с голландской компанией. Об этом пишет газета The New York Times.

Отличительной чертой туфель Кристиана Лубутена является очень высокий каблук и красная подошва. Стоимость одной пары обуви может достигать $1 тыс.

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Модельер с 2012 года судится с голландской компанией Van Haren, которая начала продавать похожие туфли по низкой цене. Суд первой инстанции удовлетворил его иск о нарушении интеллектуальных прав, и голландская компания временно приостановила продажи обуви с красной подошвой. Однако ее руководство обжаловало это решение. В итоге спор двух производителей обуви дошел до Европейского суда.

Как пишет издание, генеральный адвокат суда Мацей Шпунар заявил, что красный цвет подошвы не должен рассматриваться отдельно от формы обуви, а по законам Евросоюза форма не признается торговой маркой.

Как передает телеканал «Звезда», идея производить туфли с красной подошвой пришла Кристиану Лубутену благодаря одной из его сотрудниц. Он увидел в руках ассистентки красный лак для ногтей, а затем попробовал закрасить им черную подошву.

Ранее портал iz.ru писал, что кондитерская корпорация Roshen, владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко, подала иск в суд против торговой сети «Ашан» за использование упаковки для торта, похожей на упаковку «Киевского торта» украинской компании.

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