Прямой эфир

Близнецы из Владимира потребовали денег с Apple за работу Faсe ID

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Владимира, 26-летние братья-близнецы Александр и Илья Тунчики, подали досудебную претензию в российское представительство корпорации Apple. Братья требуют выплатить им 20 млн рублей за несоответствие сервиса Faсe ID заявленным функциям — распознаванию лица владельца.

Тунчики купили себе два одинаковых iPhone X во время своей поездки в Майами. По возвращении домой выяснилось, что оба гаджета не узнают индивидуальных особенностей лиц и путают своих владельцев.

«Теперь не только братья могут перепутать телефоны, но и телефоны — братьев», — пишет «Комсомольская правда».

Face ID анонсирован компанией-производителем как ключевой сервис сохранения конфиденциальности настроек iPhone X. Братья Тунчики готовы к переговорам с американской компанией.

Как писал iz.ru, Apple собирается сократить производство iPhone X в I квартале 2018 года приблизительно с 40 млн до 20 млн гаджетов в связи с низкими продажами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Цены на самый дорогой iPhone значительно упали в России
СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели iPhone в 2018 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017