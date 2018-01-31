Близнецы из Владимира потребовали денег с Apple за работу Faсe ID

Жители Владимира, 26-летние братья-близнецы Александр и Илья Тунчики, подали досудебную претензию в российское представительство корпорации Apple. Братья требуют выплатить им 20 млн рублей за несоответствие сервиса Faсe ID заявленным функциям — распознаванию лица владельца.

Тунчики купили себе два одинаковых iPhone X во время своей поездки в Майами. По возвращении домой выяснилось, что оба гаджета не узнают индивидуальных особенностей лиц и путают своих владельцев.

«Теперь не только братья могут перепутать телефоны, но и телефоны — братьев», — пишет «Комсомольская правда».

Face ID анонсирован компанией-производителем как ключевой сервис сохранения конфиденциальности настроек iPhone X. Братья Тунчики готовы к переговорам с американской компанией.

Как писал iz.ru, Apple собирается сократить производство iPhone X в I квартале 2018 года приблизительно с 40 млн до 20 млн гаджетов в связи с низкими продажами.