Цены на самый дорогой iPhone значительно упали в России

Стоимость флагманского iPhone X значительно снизилась на российском рынке.

Новый смартфон Apple появился в продаже в ноябре прошлого года. Тогда его цена начиналась от 92 тыс. рублей.

Сейчас iPhone X можно приобрести за 80 тыс. рублей, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в январе сообщалось, что в 2018 году Apple собирается выпустить сразу три новые модели iPhone. Одной из главных новинок станет 6,1-дюймовая модель стоимостью $700 без технологии 3D Touch, которая позволяет различать силу нажатия на экран и одновременно оповещать пользователя об этом.