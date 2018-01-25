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Цены на самый дорогой iPhone значительно упали в России

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Стоимость флагманского iPhone X значительно снизилась на российском рынке.

Новый смартфон Apple появился в продаже в ноябре прошлого года. Тогда его цена начиналась от 92 тыс. рублей.

Сейчас iPhone X можно приобрести за 80 тыс. рублей, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в январе сообщалось, что в 2018 году Apple собирается выпустить сразу три новые модели iPhone. Одной из главных новинок станет 6,1-дюймовая модель стоимостью $700 без технологии 3D Touch, которая позволяет различать силу нажатия на экран и одновременно оповещать пользователя об этом.

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