Apple весной выпустит обновление для отключения замедленной работы iPhone

Корпорация Apple весной выпустит обновление для своей операционной системы iOS, в котором можно будет отключить замедление работы смартфонов.

Информацию об этом распространила в среду, 24 января, сама американская компания.

«Пользователи смогут увидеть, включена ли функция управления питанием, которая в динамическом режиме управляет производительностью для предотвращения непредвиденного отключения смартфона... и смогут отключить», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Кроме того, система будет уведомлять пользователя о снижении производительности смартфона, и он в любой момент сможет воспользоваться новой функцией. Выход обновления запланирован на март 2018 года.

В декабре Apple оказалась в центре скандала, после того как выяснилось, что корпорация замедляет работу старых моделей iPhone. В компании объяснили это желанием продлить работу аккумулятора.

Пользователи потребовали от корпорации компенсации через суд. В частности, иск к Apple был зарегистрирован и в России.