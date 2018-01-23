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Apple начнет продажи «умной» колонки HomePod с 9 февраля

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Фото: Global Look Prees/Xinhua
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Продажи «умной» колонки HomePod от Apple, которые должны были стартовать в декабре 2017 года, начнутся 9 февраля.

Об этом заявили в компании во вторник, 23 января.

Девайс кроме воспроизводства музыки получит опцию общения со своим владельцем и сможет отправлять голосовые сообщения, напоминать о запланированных событиях и выполнять функцию будильника, сообщает «Интерфакс».

HomePod будет стоить $349 в США.

Напомним, что в декабра Apple оказалась в центре скандала после того, как выяснилось, что корпорация замедляет работы старых моделей iPhone. В компании объяснили это желанием продлить работу аккумулятора.

Пользователи потребовали от корпорации компенсации через суд. В частности, иск к Apple был зарегистрирован и в России.

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