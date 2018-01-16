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Первый в РФ иск к Apple из-за замедления работы iPhone подан в суд

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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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Тверской суд Москвы принял первый в России иск к Apple, поданный из-за умышленного замедления работы старых iPhone, сообщил Дмитрий Пономарев, юрист компании Lex Borealis, представляющей в РФ интересы владельцев гаджетов Apple.

«Иск подан в суд», — приводит «РИА Новости» слова юриста.

Пономарев также пояснил, что истец из-за замедления работы своего iPhone 6 требует у производителя компенсации в размере 55 тыс. рублей.

Юрист Максим Карпов из другой представляющей интересы владельцев устройств Apple компании, NLF Group, в свою очередь, рассказал, что в исках к производителю гаджетов речь будет идти о «нарушении права собственности на телефон, выраженном в снижении работоспособности». Истцы будут требовать прекращения замедления после обновления ОС до iOS 11. Карпов также уточнил, что совокупный объем исков составит десятки миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что юристы компаний Lex Borealis и NLF Group уже готовят иски к американской компании Apple в связи с намеренным замедлением работы старых моделей смартфона.

Ранее в компании Apple признались в намеренном замедлении старых моделей гаджета, пояснив, что делалось это для продления срока их службы и предотвращения внезапных отключений.

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