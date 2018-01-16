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Стоимость iPhone 8 в России резко снизилась

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Стоимость новинки от компании Apple — iPhone 8 — резко снизилась. Сейчас в России цена смартфонов начинается от 45 тыс. рублей. Ранее «восьмерка» стоила 57 тыс. рублей.

Напомним, Apple выпустила в сентябре прошлого года сразу три модели — iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Эксперты в области российского рынка мобильных устройств предсказывают, что после выхода второго поколения линейки SE цены на iPhone 8 еще больше снизятся, сообщает телеканал «360».

Напомним, накануне стало известно, что юристы компаний NLF Group и Lex Borealis, представляющие интересы владельцев iPhone в России, готовят иски к компании Apple в связи с намеренным замедлением работы старых моделей смартфона.

Ранее в Apple признались в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, пояснив, что это делалось для продления срока их службы и избежания внезапных отключений.

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