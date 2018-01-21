Apple начала бесплатный обмен в США iPhone 6 Plus на 6s Plus

Компания Apple начала в США бесплатный обмен смартфоны iPhone 6 Plus на iPhone 6s Plus, говорится в документе, разосланном компанией авторизованным сервис-центрам.

Услуга по обмену одной модели на другу доступна при обращении в сервис-центр с какой-либо проблемой, например по поводу замены батареи. Услугой можно воспользоваться до марта 2018 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на MacRumors.

Специалисты полагают, что введение данной меры связано с тем, что Apple перестала производить iPhone 6 Plus и запчасти для него, тогда как пользователи всё чаще хотят поменять в своем смартфоне аккумулятор.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Apple может снять с производства смартфон iPhone X из-за низкого спроса на китайском рынке.