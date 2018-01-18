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Apple разрешит пользователям отключать замедление iPhone

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Фото: Global Look Press/Caroline Seidel
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Apple позволит пользователям iPhone отключать замедление смартфона. Данная функция будет включена в следующее обновление iOS 11, заявил глава корпорации Тим Кук.

Он отметил, что пользователи iPhone будут самостоятельно следить за состоянием своего аккумулятора, что внесет прозрачность, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Кроме того, система будет уведомлять пользователя о снижении производительности смартфона, и он в любой момент сможет воспользоваться новой функцией. Выход обновления запланирован на март 2018 года.

Как писал портал iz.ru, Apple оказалась в центре скандала после того, как выяснилось, что корпорация замедляет работу старых моделей iPhone. В компании объяснили это желанием продлить работу аккумулятора.

Пользователи потребовали от корпорации компенсации через суд. В частности, иск к Apple был зарегистрирован и в России.

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