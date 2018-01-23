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Суд в Москве отказал в рассмотрении исков к Apple

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Фото: Global Look Press/Mairo Cinquetti
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Четыре исковых заявления, поданные к ООО «Эппл Рус», отказался рассматривать Тверской суд Москвы. Иски связаны с проблемами аккумуляторов для iPhone.

Иски оставлены без движения, так как «в них содержится имущественное требование о безвозмездном устранении недостатка товара, которое может быть оценено, однако цена иска с учетом данного имущественного требования истцом не определена, что лишает суд возможности определить подсудности заявленных истцами требований», сообщает ТАСС.

Суд предложил истцам устранить недостатки в срок до 15 февраля. 19 января в суд поступили еще три иска, ответчиком по которым выступает ООО «Эппл Рус».

Ранее, во вторник, сообщалось, что Samsung вслед за Apple обвинили в намеренном замедлении работы смартфонов. В декабре 2017 года компания Apple признала, что намеренно замедляла работу устройств прошлых поколений, чтобы продлить работу аккумулятора.

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