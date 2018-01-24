СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели iPhone в 2018 году

В 2018 году компания Apple собирается выпустить сразу три новые модели смартфонов iPhone. Об этом сообщает Daily Mail.

Одной из главных новинок станет 6,1-дюймовая модель стоимостью $700 без 3D-тач, которая позволяет различать силу нажатия на экран и одновременно оповещать пользователя об этом.

Также, по данным издания, планируется выход обновленного iPhone X2 с 5,8-дюймовым OLED-экраном и более крупной 6,5-дюймовой OLED-моделью. Этот смартфон уже прозвали iPhone X Plus. Отмечается, что дизайн этой модели останется прежним, но сам смартфон станет мощнее iPhone X.

6,1-дюймовый смартфон будет иметь металлический корпус, похожий на iPhone 8.



24 января портал iz.ru сообщил, что американская компания Apple весной этого года выпустит обновление для своей операционной системы iOS, в котором можно будет отключить замедление работы смартфонов. Помимо этого, обновленная система будет уведомлять пользователя о снижении производительности смартфона.