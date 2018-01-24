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Еврокомиссия оштрафовала поставщика микросхем Apple на €997 млн

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Главный антимонопольный регулятор Евросоюза оштрафовал поставщика Apple компанию Qualcomm на €997 млн. Причиной стали действия Qualcomm по ограничению конкуренции на рынке. ЕК обвинила компанию в выплате крупных платежей Apple для обеспечения гарантий, что та не станет приобретать микрочипы у конкурентов.

Штраф станет очередной проблемой для Qualcomm, которая борется с попыткой поглощения со стороны конкурента Broadcom и активно судится с Apple, сообщает «Интерфакс».

В минувшем году Еврокомиссия оштрафовала шведскую автомобильную компанию Scania более чем на €880 млн за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. По тем же причинам была оштрафована корпорация Google на €2,42 млрд.

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