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Власти Нью-Йорка подали в суд на крупнейшие нефтяные компании

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Власти Нью-Йорка подали иск против пяти крупнейших нефтяных компаний с целью получить компенсацию за усилия по защите города от последствий глобального потепления, сообщается на официальном сайте города.

«Город будет пытаться получить компенсацию от BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell за многие миллиарды, которые город потратил на защиту жителей Нью-Йорка от последствий изменения климата», — сказал мэр города Билл Де Блазио.

Мэр отметил, что речь идет об убытках, которые нужно возместить сейчас, и тех, которые город понесет в течение этого столетия.

По его словам, эти компании знали о последствиях своей деятельности и намеренно вводили в заблуждение общественность, чтобы защитить свою прибыль.

План действий по сдерживанию глобального потепления прописан в Парижском соглашении по климату, в котором принимают участие 170 стран. Они обязались принять меры по снижению выбросов, технологическому переоснащению и адаптации к изменениям климата.

В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о решении выйти из соглашения, посчитав его «крайне нечестным» по отношению к американским экономическим интересам. 

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