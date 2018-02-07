Сокращения в региональных ГИБДД не затронут центральный аппарат

Сокращения сотрудников Госавтоинспекции, начавшиеся в ряде регионов России, не затронут центральный аппарат ГИБДД. Об этом в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

В качестве причин сокращений называются объединение ведомства с патрульно-постовой службой и его дальнейшая реорганизация, а также передача ряда функций ГИБДД другим органам исполнительной власти, передает ТАСС. По словам источника, сокращение касается сотрудников, обязанности которых не связаны с работой «на земле».

Численность сотрудников Госавтоинспекции сокращена указом президента России Владимира Путина на 10 тыс. единиц с 1 января 2018 года, передает BFM.RU.

Напомним, в ГИБДД по Московской области были упразднены 589 мест из 10 тыс. рабочих мест, сокращенных в Госавтоинспекции.

В МВД сообщали ранее, что организационно-штатные мероприятия коснутся неукомплектованных должностей, а сотрудникам, чьи должности сокращены, предложат другие вакантные места в органах внутренних дел. По информации источников портала iz.ru, реальное сокращение коснется 6 тыс. сотрудников. Еще 4 тыс. мест — это вакансии.