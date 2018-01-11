Численность сотрудников ГИБДД по МО сократилась почти на 600 мест

Из 10 тыс. рабочих мест, сокращенных в Госавтоинспекции, 589 мест были упразднены в ГИБДД по Московской области, сообщили источники портала iz.ru.

При этом в управлении Госавтоинспекции по региону, общий штат которого насчитывает 157 сотрудников, по факту уволен один человек. Сокращению в управлении подлежат девять должностей, и в настоящий момент восемь рабочих мест являются вакантными.

Большие сокращения произведены в 1-м и 2-м полках ДПС: там уволены 59 и 57 человек соответственно. Под надзором этих подразделений находятся подмосковные дороги на севере и юге от Москвы.

Другие крупные сокращения произведены в самых многочисленных подразделениях ГИБДД Московской области: девять должностей сокращены в УМВД России по г. о. Красногорск, шесть — в г. о. Лобня, 14 сотрудников лишились своих мест в МУ МВД России «Люберецкое».

Напомним, 31 декабря 2017 года на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому с 1 января 2018 года была установлена предельная штатная численность органов внутренних дел в количестве 894 871 единицы. Как сообщила «Газета.ру», сокращение коснулось 10 тыс. человек. Кроме того, согласно тексту внутреннего приказа МВД, попавшему в распоряжение издания, речь идет исключительно о сотрудниках ГИБДД. Получается, отмечает издание, что увольнения коснутся практически каждого пятого сотрудника.

В МВД России iz.ru подтвердили, что сокращения коснутся только подразделений Госавтоинспекции. Они не затронут должности, «предназначенные для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений».

Как стало известно порталу iz.ru, 10 тыс. сокращенных мест в Госавтоинспекции МВД России будут переданы Росгвардии. Данную информацию МВД России комментировать отказалось. В Росгвардии также не ответили на официальный запрос iz.ru. Следует отметить, что сокращенные должности будут переданы Вневедомственной охране, которая является структурным подразделением Росгвардии. В прошлом году данная структура оказалась в центре крупного скандала, связанного с сомнительными контрактами на охрану имущества. По факту сотрудники подразделения охраняли состоятельных клиентов.

В ноябре 2017 года на парковке около башни «Око», расположенной в «Москва-Сити», произошла перестрелка. В этот день там праздновал юбилей бизнесмен Дмитрий Павлов. В результате инцидента погиб один человек, еще шесть получили ранения, в том числе два сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии. После этого СМИ сообщили о массовых увольнениях в структуре, а директор Центра специального назначения (ЦСН) Сергей Дендяев подал в отставку. В пресс-службе ФГУП «Охрана» опровергли данную информацию, назвав происходящее плановой ротацией кадров.