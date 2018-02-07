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Титов назвал фамилии желающих вернуться в РФ предпринимателей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Фамилии российский бизнесменов, находящихся за рубежом, но желающих вернуться в Российскую Федерацию, озвучил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста и кандидат в президенты РФ Борис Титов.

Российские предприниматели скрываются в Австрии, Великобритании, на Украине и в ряде других государств, заявил Титов, передает «РИА Новости».

В списке фигурируют имена 16 бизнесменов из Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Пензы, Нижневартовска и других российских городов. Среди столичных бизнесменов, находящихся за границей, — Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Александр Бажанов и Георгий Трефилов, передает RT.

Ранее стало известно, что бизнес-омбудсмен Борис Титов направил обращение председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву с просьбой проверить обоснованность заключения под стражу предпринимателей, которые были осуждены по экономическим статьям.

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