Кремль не получал список желающих вернуться в РФ бизнесменов

В Кремль не поступал подготовленный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым список бизнесменов, которые хотели бы вернуться из Великобритании в Россию. Об этом в понедельник, 5 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока мы узнали об этом из сообщений СМИ в администрации президента», — сообщил журналистам Песков.

Представитель Кремля добавил, что в администрации президента «подобного письма или обращения Бориса Титова не видели».

Портал iz.ru писал о заявлении Титова о том, что он передал президенту России Владимиру Путину список бизнесменов, желающих покинуть Великобританию и вернуться в Россию. По его словам, в нем значится более десяти фамилий. Он отказался их раскрывать, поскольку их дела «слишком чувствительны».