Кремль не комментирует сообщения о поставках ПЗРК боевикам в Сирии из Украины

В Кремле отказались комментировать заявление сенатора Игоря Морозова о возможных поставках ПЗРК боевикам в Сирии из Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он также отметил, что наличие подобного оружия у террористов вызывает беспокойство, так как это представляет опасность для всех государств.

Ранее ветеран СВР и член Совета Федерации Игорь Морозов сообщил, что ПЗРК, из которого в субботу в сирийском небе был сбит российский штурмовик Су-25, мог попасть в руки террористов со склада в Винницкой области Украины или мог быть похищен со складов НАТО в одной из стран Восточной Европы.

В субботу вечером стало известно, что в районе Идлиба был сбит военный российский самолет.