Прямой эфир

«Аэрофлот» отменяет 22 рейса из Шереметьево из-за плохой чистки полос

0
Фото: TASS/DPA/Boris Roessler
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет 22 рейса, запланированных на 7 февраля с вылетом из аэропорта Шереметьево, в связи с плохими погодными условиями в столичном регионе.

«Аэрофлот» вынужден внести изменения в расписание рейсов на 7 февраля 2018 года в связи с техническими причинами, возникшими вследствие неудовлетворительной чистки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах в период неблагоприятных метеоусловий в выходные», — сказано на сайте перевозчика.

Добавляется, что пассажиры рейсов будут оповещены через кол-центр, а прибывшие в аэропорт будут переоформлены на последующие рейсы и обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота».

Задержки авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий происходят в аэропортах Москвы с 4 февраля. Тогда было задержано 217 рейсов. На следующий день задерживалось более 100 рейсов.

Как писал портал iz.ru ранее, за двое суток с 3 по 5 февраля в Москве выпало 122% месячной нормы снега. Высота снежного покрова в столице к утру 5 февраля достигла 43 см. Снегопад был признан сильнейшим за 100 лет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
При сходе снега на станции МЦК никто не пострадал
Недовольные ночной уборкой снега москвичи закидывают дворников яйцами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017