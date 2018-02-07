«Аэрофлот» отменяет 22 рейса из Шереметьево из-за плохой чистки полос

Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет 22 рейса, запланированных на 7 февраля с вылетом из аэропорта Шереметьево, в связи с плохими погодными условиями в столичном регионе.

«Аэрофлот» вынужден внести изменения в расписание рейсов на 7 февраля 2018 года в связи с техническими причинами, возникшими вследствие неудовлетворительной чистки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах в период неблагоприятных метеоусловий в выходные», — сказано на сайте перевозчика.

Добавляется, что пассажиры рейсов будут оповещены через кол-центр, а прибывшие в аэропорт будут переоформлены на последующие рейсы и обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота».

Задержки авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий происходят в аэропортах Москвы с 4 февраля. Тогда было задержано 217 рейсов. На следующий день задерживалось более 100 рейсов.

Как писал портал iz.ru ранее, за двое суток с 3 по 5 февраля в Москве выпало 122% месячной нормы снега. Высота снежного покрова в столице к утру 5 февраля достигла 43 см. Снегопад был признан сильнейшим за 100 лет.