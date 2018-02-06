Боксера Мохаммеда Али уличили в допинге

Британского боксера Мохаммеда Али отстранили за употребление допинга, сообщает телеканал BBC.

21-летний спортсмен провалил допинг-пробу в апреле 2017 года — в его крови обнаружили запрещенный стероид тренболон, стимулирующий рост мышц. В октябре Али отстранили от соревнований до мая 2019 года.

Как объяснил ситуацию сам атлет, он мог случайно съесть стероидное мясо перед турниром в Марокко или выпить напиток, предназначенный его отцу.

Однако аргументы боксера сочли недостаточно убедительными.

Али принимал участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Ранее портал iz.ru сообщал, что шведский телеканал снял документальный фильм о допинг-системе в Норвегии.