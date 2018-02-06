Директор подмосковной фирмы приговорен к 7 годам за спонсирование ИГ

Суд признал виновным коммерческого директора одной из подмосковных фирм Шамиля Нурмагомедова спонсировании террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) и приговорил его к 7 годами лишения свободы в колонии общего режима. Об этом пишет ТАСС.

«Суд постановил признать Нурмагомедова виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и назначить ему 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — приводит агентство слова председательствующего судьи.

Как установило следствие, Шамиль Нурмагомедов направил боевикам свыше 200 тыс. рублей. Кроме того, он оказывал финансовую помощь в приобретении билетов в Турцию участникам вооруженных формирований.

По словам адвокатов обвиняемого, его младший брат Марат в 2013 году уехал в Сирию, а семья Нурмагомедова пыталась вернуть его. Как утверждают представители защиты, сейчас Марат Нурмагомедов находится на территории Украины. Сам Шамиль Нурмагомедов признался, что отправлял деньги брату, однако отрицает вину в инкриминируемом преступлении.

29 января портал iz.ru писал, что Приволжский окружной военный суд приговорил вербовщика ИГ к 6 годам лишения свободы в колонии.