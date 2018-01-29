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Вербовщика ИГ из Саратовской области приговорили к шести годам колонии

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Фото: РИА Новости/Иван Руднев
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Приволжский окружной военный суд приговорил вербовщика в запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ) к шести годам лишения свободы в колонии. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе УФСБ по Саратовской области.

По данным ведомства, приговор вступил в законную силу, сообщает «РИА Новости».

По информации ФСБ, 22-летний уроженец Саратовской области Абдуллаев вел активную пропагандистскую работу в интересах действующей на территории Сирии террористической организации ИГ. Он через интернет вербовал людей для участия в организации.

Следствие установило, что, общаясь в Сети, осужденный склонил жителя Саратова к участию в «джихаде» в составе ИГ.

Сотрудники УФСБ задержали вербовщика в мае прошлого года, передает BFM.RU.

Напомним, 18 января Ленинградский окружной военный суд признал виновным 39-летнего Ошо Обида Абдыраимова виновным в подготовке теракта и вербовке людей в запрещенную в России организацию ИГ. Осужденный проведет пять лет в колонии общего режима. 

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