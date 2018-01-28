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На западе Ирана задержаны 16 боевиков ИГ

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Фото: Global Look Press/Wali Sabawoon
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На западе Ирана задержаны 16 членов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), несколько боевиков ликвдированы. Об этом сообщил командующий сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур.

«Сухопутные силы КСИР в базе «Наджаф» в субботу обнаружили отряд террористической группировки ДАИШ (ИГ), состоящий из 21 члена, произошло столкновение с ними. Несколько террористов были ликвидированы, еще 16 задержаны. Два террориста бежали, однако они окружены КСИР», — цитирует Пакпура агентство «Интерфакс».

Он добавил, что в ходе операции трое военнослужащих погибли. Предполагается, что боевики планировали совершить теракты в приграничных и центральных городах страны.

О готовности оказывать Сирии поддержку в борьбе с терроризмом иранский президент Хасан Роухани заявлял в ноябре 2017 года. Как писал портал iz.ru, 4 января МВД Ирана объявило о ликвидации террористической группы, проникшей на территорию страны. 

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