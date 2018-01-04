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В Иране ликвидирована проникшая в страну группа террористов

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Nikolay Gyngazov
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МВД Ирана объявило о ликвидации террористической группы, проникшей на территорию страны.

«Была ликвидирована вооруженная группа террористов, которые недавно проникли на территорию Ирана для осуществления взрывов и убийств демонстрантов», — говорится в заявлении ведомства.

Спецоперация по обезвреживанию бандитов проведена у города Пираншехр. Один из боевиков взят живым.

Во время столкновения с террористами погибли три бойца Корпуса стражей исламской революции, уточняет ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».

Ранее iz.ru сообщал о гибели трех военнослужащих «при стычках на северо-западе страны». Характер боевого столкновения не уточнялся.

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