Боевики «Талибана» напали на террористов ИГ в Афганистане

На северо-востоке Афганистана боевики радикального движения «Талибан» напали на террористов группировки ИГ (обе организации запрещены в РФ). Об этом сообщили местные СМИ.

По их данным, талибы атаковали позиции боевиков ИГ на территории уезда Дарзаб провинции Джаузджан. Атака стала ответом на совершенное несколько дней назад последователями ИГ убийство одного из командиров «Талибана» муллы Надира.

Начальник пресс-службы губернатора провинции Джаузджан Мухаммад Реза Гафури заявил, что в ответ на убийство муллы талибы уничтожили 18 боевиков ИГ и захватили в плен семерых членов организации.

«Потери талибов составили два боевика убитыми и два — ранеными. Боестолкновение между двумя группировками продолжается на территории селений Сардара, Мугул, которые являются главными базами ИГ в уезде Дарзаб», — приводит его слова «Интерфакс».