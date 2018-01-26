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Сирийская армия обнаружила у боевиков европейскую аппаратуру РЭБ

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Армия САР обнаружила у боевиков, уничтоженных в районе Эт-Танф, аппаратуру РЭБ (устройства для постановки помех и базовую радиостанцию европейского производства. Об этом говорится в сообщении Российского центра по примирению враждующих сторон.

«В ходе осмотра места уничтожения боевиков сирийскими ополченцами обнаружены современная аппаратура РЭБ европейского производства, большое количество боеприпасов к стрелковому оружию и литература ИГ (деятельность организации запрещена на территории РФ. — Ред.)», — говорится в сообщении.

24 января сирийский военный патруль обнаружил в районе Эт-Танф передвигавшуюся по пустыне колонну из трех джипов боевиков. В ходе боестолкновения были уничтожены два джипа и ликвидированы пять террористов.

Зона Эт-Танф контролируется США, отмечается в сообщении центра. По свидетельствам, полученным от сирийских беженцев, в ближайшее время «ожидается прорыв других групп боевиков из района Эт-Танф в северном и северо-восточном направлении». В задачу группировок будет входить проведение диверсионных и террористических актов в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор.

«Данные факты наглядно демонстрируют реальную вовлеченность США в подготовку и формирование из разбитых сирийскими войсками проигиловских группировок всех мастей подконтрольную себе «вооруженную оппозицию» для срыва мирного процесса в Сирии», — добавляется в сообщении.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что стратегия США в Сирийской Арабской Республике (САР) заключается в желании Америки расчленить Сирию.

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