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Участникам нападения на псковских десантников в Чечне вынесли приговор

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Двух боевиков, участвовавших в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, приговорили к 15 с половиной и 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным ведомства, суд признал виновными жителей Ставропольского края Арслана Валиева и Фаизбека Амангазиева в «участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих».

Установлено, что 29 февраля 2000 года группа боевиков под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба участвовала в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в Чечне. 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической операции в Чечне 6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ, постоянно дислоцируемая в Пскове, приняла на себя бой с террористами. В бою погибли 84 псковских десантника, выжить удалось шестерым. За мужество и героизм, проявленные в столкновениях с террористами, 22 десантникам присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. 69 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, 63 из них — посмертно.

В марте 2017 года Шатойский районный суд Чечни приговорил к пожизненному заключению Максима Понарьина, участвовавшего в нападении на псковских десантников.

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