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Генсек ООН призвал Мальдивы отменить режим ЧП

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Фото: REUTERS/Stringer
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Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность введением режима ЧП на Мальдивах и призвал власти страны его отменить. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Чрезвычайное положение сроком на 15 дней ввели на Мальдивах 5 февраля. Такое решение принял президент страны Абдулла Ямин в связи с обострившейся внутриполитической ситуацией: Верховный суд решил освободить из тюрьмы членов оппозиции, в числе которых экс-глава государства Мохамед Нашид. Ямин, в свою очередь, с судом не согласен.

«Генеральный секретарь настоятельно призывает власти страны придерживаться конституции и принципа верховенства права, снять режим ЧП как можно быстрее и принять все меры по обеспечению безопасности граждан страны, включая представителей правосудия», — приводит слова Дюжаррика ТАСС.

В связи с волнениями на Мальдивах российский МИД рекомендовал россиянам взвесить необходимость поездок в эту страну. Тем, кто не может отказаться от путешествия, ведомство советует по прибытии в аэропорт немедленно отправляться в места запланированного отдыха.

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