Украина перевела в пользу МВФ $460 млн

Киев провел два платежа на сумму $460 млн в пользу Международного валютного фонда (МВФ), сообщил Национальный банк Украины (НБУ). По данным банка, накануне в МВФ отправлен платеж около $373 млн по кредиту stand-by от 2014 года, во вторник направлено $87 млн процентов по stand-by и EFF от 2015 года.

ТАСС со ссылкой на НБУ отмечает, что в текущем году финансовый регулятор и правительство должны заплатить по госдолгу в иностранной валюте примерно $7,4 млрд, в эту сумму входят и обязательства перед МВФ. НБУ со своей стороны ожидает привлечение от МВФ примерно $2 млрд.

Как писал портал iz.ru, МВФ готов предоставить Украине очередной кредит при условии, что власти страны поднимут тарифы на газ и заморозят зарплаты. Ранее зампред Нацбанка Украины Олег Чури заявил, что долг страны перед МВФ в общей сложности составляет $12,1 млрд.