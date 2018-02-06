Суд Лондона оставил в силе ордер на арест Ассанжа

Лондонский суд оставил в силе ордер на арест основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет ТАСС.

«Я не думаю, что ордер должен быть отозван», — приводит агентство слова судьи Вестминстерского магистратского суда Лондона.

Ранее Джулиан Ассанж направил в суд прошение об отмене ордера в связи с нарушением условий освобождения под залог.

Основателю ресурса грозит взятие под стражу, если он решится покинуть здание посольства Эквадора, где находится около пяти лет. В дипмиссии Джулиан Ассанж скрывается от экстрадиции в Швецию. Интернет-журналист полагает, что правоохранительные органы Швеции, выдавшие ордер на арест основателя Wikileaks, депортируют его в США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы.