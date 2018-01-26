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Суд Лондона рассмотрит вопрос отмены ареста Ассанжа

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Ордер на арест основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа может быть отменен, этот вопрос рассмотрит в пятницу, 26 января, суд Лондона. Суду предстоит изучить прошение Ассанжа об отмене ордера в связи с нарушением условий освобождения под залог.

Представитель прокуратуры Великобритании отметил, что в случае отмены ордера Ассанж покинет здание посольства Эквадора, где скрывается около пяти лет, сообщает ТАСС.

В эквадорской дипмиссии в Лондоне Ассанж прячется от экстрадиции в Швецию, выдавшую ордер на его арест. Опальный австралиец полагает, что Швеция депортирует его в США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что врачи заявили об ухудшении здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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