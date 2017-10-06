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Джулиан Ассанж ищет альтернативу Twitter из-за цензуры

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Фото: Global Look Press/Tolga Akmen
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ищет альтернативу социальной сети Twitter из-за цензуры.

«Я ищу децентрализованную/шифрованную альтернативу Twitter. Свобода самовыражения в Twitter неумолимо падает. Она порабощена американской юрисдикцией и политикой США. Хотя это существенно лучше, чем Facebook, который находится на очень низком уровне», — написал он в своем Twitter.

 

По словам Ассанжа, сервис микроблогов подвергает цензуре все изображения, которые он выкладывает, а вместо них его подписчики видят предупреждение, что медиаматериалы носят «деликатный характер»

 

 

Администрация Twitter оставляет за собой право самостоятельно ставить соответствующую маркировку на фото или видео любого пользователя если посчитает, что они являются таковыми.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Facebook и Twitter дали согласие на участие в слушаниях комитета по разведке сената США, касающихся расследования якобы вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года.

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