Джулиан Ассанж ищет альтернативу Twitter из-за цензуры

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ищет альтернативу социальной сети Twitter из-за цензуры.

«Я ищу децентрализованную/шифрованную альтернативу Twitter. Свобода самовыражения в Twitter неумолимо падает. Она порабощена американской юрисдикцией и политикой США. Хотя это существенно лучше, чем Facebook, который находится на очень низком уровне», — написал он в своем Twitter.

I am looking for a decentralized / cryptographic alternative to Twitter. Twitter's freedom of expression has been on an inexorable decline. It is enslaved to its US jurisdiction and politics. Although it is substantially better than Facebook that is a very low standard indeed.