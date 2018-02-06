Две компании вышли из проекта «Росатома» по первой в Турции АЭС

Переговоры о вхождении в проект строительства первой атомной АЭС в Турции приостановили турецкие компании Kolin и Kalyon.

В настоящее время «Росатом» ведет переговоры с другими потенциальными инвесторами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора по коммуникациям «Русатом Энерго Интернешнл» Романа Дюкарева. «Одна из компаний, с которой Росатом обсуждает возможность участия в проекте, — Euas», — добавил он.

АЭС «Аккую» должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря к 2021 году, соответствующее соглашение Москва и Анкара подписали в мае 2010 года.

Ранее стало известно, что «Росатом» подал заявку на строительство АЭС в Кувейте.