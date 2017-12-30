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«Росатом» запустил третий энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае

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Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил
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Росатом в субботу, 30 декабря, совершил энергетический пуск третьего энергоблока Тяньваньской АЭС в Китае. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Росатом».

«Энергопуск произошел 30 декабря в 13.29 по московскому времени», — говорится в сообщении Росатома.

Строительство Тяньваньской АЭС стало крупнейшим совместным проектом в области ядерной энергетики между Россией и Китаем.

Портал iz.ru писал о том, что «Росатом» получит от властей Турции полную лицензию на строительство АЭС «Аккую» в марте 2018 года. Межправительственное соглашение Москвой и Анкарой по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации АЭС было подписано в 2010 году. Проект «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами. Мощность каждого из них составит 1200 МВт.

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