Ангар автосервиса в Санкт-Петербурге горит на площади 200 кв. м

Пожар произошел в ангаре автосервиса на юго-западе Санкт-Петербурга, огонь распространился на площади 200 кв. м. Об этом информирует пресс-служба городского управления МЧС.

Сообщение о возгорании в автосервисе, расположенном по улице Тамбасова в Красносельском районе, поступило на диспетчерский пульт в 12:44.

«Здание отдельно стоящее, одноэтажное, размером в плане 15х30 м. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на представителей управления МЧС по Санкт-Петербургу, к настоящему моменту площадь пожара достигла 200 кв. м. В ликвидации пожара задействованы 40 человек и 8 единиц техники.

Ночью 1 февраля пожар произошел в четырехэтажном здании «Ленфильма» в Петербурге. Огонь распространился на кровлю здания.