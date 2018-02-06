Порошенко призвал раду начать рассмотрение закона об антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную раду немедленно начать рассмотрение законопроекта о создании антикоррупционного суда.

Во вторник, 6 февраля, состоялось торжественное открытие восьмой сессии Верховной рады восьмого созыва. Порошенко ранее внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Он заявил о том, что рассчитывает на поддержку депутатов в принятии закона.

Антикоррупционный суд предусматривает отдельные гарантии безопасности судей, а также прозрачность их набора на должности. После критики со стороны международных кредиторов и ЕС Порошенко заявил, что законопроект доработают после принятия в раде в первом чтении.

Портал iz.ru писал о том, что для того, чтобы снова рассчитывать на поддержку со стороны Международного валютного фонда (МВФ), Украина должна принять закон об антикоррупционном суде и привести цены на газ к рыночному уровню.

Долг Национального банка Украины и Минфина Украины перед МВФ составляет более $12 млрд. Украинский Нацбанк ранее заявил, что Киев уже в середине 2018 года может прекратить сотрудничество с МВФ, если не получит очередной транш.