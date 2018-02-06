Прямой эфир

Порошенко призвал раду начать рассмотрение закона об антикоррупционном суде

0
Фото: Global Look Press/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную раду немедленно начать рассмотрение законопроекта о создании антикоррупционного суда.

Во вторник, 6 февраля, состоялось торжественное открытие восьмой сессии Верховной рады восьмого созыва. Порошенко ранее внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Он заявил о том, что рассчитывает на поддержку депутатов в принятии закона.

Антикоррупционный суд предусматривает отдельные гарантии безопасности судей, а также прозрачность их набора на должности. После критики со стороны международных кредиторов и ЕС Порошенко заявил, что законопроект доработают после принятия в раде в первом чтении.

Портал iz.ru писал о том, что для того, чтобы снова рассчитывать на поддержку со стороны Международного валютного фонда (МВФ), Украина должна принять закон об антикоррупционном суде и привести цены на газ к рыночному уровню.

Долг Национального банка Украины и Минфина Украины перед МВФ составляет более $12 млрд. Украинский Нацбанк ранее заявил, что Киев уже в середине 2018 года может прекратить сотрудничество с МВФ, если не получит очередной транш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Националисты митингуют у стен Верховной рады
Рада отказалась отменить закон о реинтеграции Донбасса
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017