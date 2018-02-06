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Уголовное дело возбуждено после нападения льва на ребенка в зоопарке Приморья

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Фото: TASS/ZUMA
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Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело после нападения льва на ребенка в зоопарке под Уссурийском. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел в селе Борисовка почти год назад, однако мать пострадавшей девочки обратилась в прокуратуру только после того, как увидела сообщения о нападении леопарда на ребенка в том же зоопарке.

«Уссурийская городская прокуратура провела проверку по обращению жительницы Михайловского района, малолетняя дочь которой пострадала от хищника при посещении местного зоопарка. По итогам их рассмотрения органами СУ СК Российской Федерации по Приморскому краю принято решение о возбуждении уголовного дела по статье об оказании небезопасных услуг», –– говорится сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что девочка получила рвано-укушенные раны правого плеча, уха, шеи слева.

6 января портал iz.ru сообщал, что в зоопарке Уссурийска из-за недосмотра родителей двухлетний ребенок слишком близко подошел к клетке с леопардом, после чего животное схватило его лапами за голову. Ребенок получил рваные раны и укусы.

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