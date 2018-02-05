Тимошенко примет участие в молитвенном завтраке с Трампом

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко примет участие в Национальном молитвенном завтраке, где традиционно присутствует президент США, сообщает пресс-служба партии.

Мероприятие состоится 8 февраля в Вашингтоне. Год назад Тимошенко также принимала в нем участие.

С визитом в США отправился и лидер украинской партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, говорится на сайте организации. Он намерен встретиться с руководством Госдепа, Пентагона, Совета нацбезопасности и конгрессменами.

Между тем главы трех комитетов российской Госдумы отказались завтракать с американским лидером Дональдом Трампом. Такое решение было принято после публикации «кремлевского доклада» минфина США.