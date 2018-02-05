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Трамп отказался поддержать иммиграционную реформу без строительства стены

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что отказывается поддерживать иммиграционную реформу без строительства стены на границе с Мексикой. 

«Любая сделка по DACA, которая не включает крепкую безопасность на границе и крайне необходимую стену, — полная потеря времени», — написал он на своей странице в Twitter. 

Под аббревиатурой DACA подразумевается программа продления защиты от депортации детям нелегальных иммигрантов. Президент призвал демократов в конгрессе «добиться сделки». 

Разногласия по иммиграционной реформе в январе привели к временному прекращению работы правительства США из-за отсутствия соответствующего финансирования. Республиканцам необходима поддержка демократов для принятия ряда ключевых положений бюджета. 

Как писал портал iz.ru, глава аппарата Белого дома Джон Келли ранее рассказал, что возведение стены на границе с Мексикой будет стоить Вашингтону порядка $20 млрд.

Строительство стены было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. В ходе избирательной кампании 2016 года будущий глава государства неоднократно заявлял, что заставит Мексику заплатить за строительство.

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