На Каспии и в Ставрополье реализуют новые нефтегазовые проекты

Президент России Владимир Путин встретился с главой компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым. Руководитель одноой из крупнейших компаний на нефтегазовом рынке России рассказал главе государства о планах по дальнейшему освоению Каспийского моря и о реализации проекта по строительству нового газохимического комплекса в Ставропольском крае.

В начале беседы Владимир Путин отметил, что рад наконец-то появившейся возможности провести отдельную встречу с Вагитом Алекперовым и основательно обсудить работу «Лукойла».

— С удовольствием послушаю вас. Что удалось компании сделать? — поинтересовался российский лидер.

Глава «Лукойла» сообщил, что в 2017 году инвестиции компании составили почти 500 млрд рублей, построена новая платформа на газоконденсатнонефтяном месторождении Филановского в Каспийском море. Освоение Каспия, по словам Вагита Алекперова, продолжится: в ближайшие два года «Лукойл» планирует открыть еще две платформы.

— Мы подготовили новый комплексный проект — это комплексное освоение Северного Каспия. На сегодняшний день газопровод уходит в район Будённовска. Принято инвестиционное решение о строительстве там газохимического комплекса, у которого будет два направления — это химикаты; вторая очередь — полиэтилен, полипропилен, — рассказал он. — Это даст возможности для развития такого региона, как юг Ставропольского края, который достаточно депрессивный: предприятий не хватает, рабочих мест. Этот комплекс будет стоить почти 120 млрд рублей, работающих будет 600 человек, а строителей — более 3 тыс.

В планах компании также продолжить комплексную модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Президент отметил, что в свое время руководство «Лукойла» приняло правильное решение об обновлении НПЗ.

— Да. Гордимся, что сегодня это сделано. Это дает возможность стабильно обеспечивать нашу страну самым качественным топливом, — заметил Вагит Аликперов.

— И дает возможность переходить на новое топливо, — подчеркнул Владимир Путин.

Глава «Лукойла» рассказал, что в 2017 году компания начала выпускать бензин нового сорта «Экто-100», который позволяет экономить топливо и поддерживать высокие экологические стандарты.

— Я бы хотел показать конфигурацию будущего энергохимического комплекса, — Вагит Аликперов продемонстрировал проектную документацию. — Вот здесь рабочие места, это инвестиции. Проделана большая работа по маркетингу. Схематически показано, как будет двигаться сырье и как будет двигаться продукция на экспорт и, конечно, на внутренний рынок, потому что всё-таки Ставрополь, Краснодар — это сельхозрегионы.

— В Новороссийске будете грузить? — уточнил глава государства.

Руководитель «Лукойл» ответил утвердительно, подчеркнув, что новая площадка и создаваемая энергоцепочка даст Ставропольскому краю толчок в развитии.