Российские власти поддержат добычу сланцевой нефти

С 2019 года нефтяники получат возможность отрабатывать новые методы добычи сланцевой нефти на отдельных полигонах. Соответствующие поправки в закон «О недрах» уже были подготовлены Минприроды, сообщает газета «Известия».

Сланец залегает глубоко в земной коре, поэтому добраться до него крайне сложно и дорого. Из-за этого в России практически не интересуются разработкой сланцев. Однако сокращение количества крупных месторождений традиционной нефти в нераспределенном фонде в последнее время всё ближе подталкивает к добыче трудноизвлекаемой нефти.

В Минприроды решили дополнительно стимулировать разработку нетрадиционных запасов сырья и создать отдельный вид пользования недрами — специальные полигоны. Там будут тестировать новые методы добычи, говорится в поправках, с которыми удалось ознакомиться журналистам газеты.

Согласно задумке ведомства, тестовые полигоны будут распределяться по заявкам нефтекомпаний, также получить полигон можно будет на конкурсной основе.

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