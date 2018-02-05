МОК не пустил на Олимпиаду 15 оправданных CAS россиян

Комиссия МОК под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон в понедельник отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS), в приглашении для участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Ранее комиссия не допустила к Играм ряд ведущих российских спортсменов по зимним видам спорта, в числе которых Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, которые ранее никогда не были причастны к допинговым нарушениям.