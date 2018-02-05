Власти Москвы не привлекали военную технику для уборки улиц от снега

Информация, ранее растиражированная СМИ, что улицы и дороги Москвы очищала от снега военная техника, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе комплекса городского хозяйства мегаполиса.

«Комплекс городского хозяйства Москвы не подтверждает информацию о привлечении военной техники для уборки улиц Москвы», — сообщает РИАМО. В сообщении отмечается, что снег с улиц российской столицы чистят «силами городских коммунальных служб». Коммунальщики справляются своими силами, добавляет РЕН ТВ.

Портал iz.ru сообщил ранее в понедельник, что уборка снега в Москве займет девять дней. В понедельник синоптики пообещали ослабление снегопадов.