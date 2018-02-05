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Японию возмутил единый флаг Кореи с изображением спорных островов

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Фото: Global Look Press/Winfried Rothermel
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Япония выразила протест Южной Корее в связи с изображением на едином флаге двух Корей островов Такэсима (Токто), принадлежность которых оспаривает Токио. С таким заявлением выступил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихиэ Суга.

«Это полностью противоречит позиции нашего государства, совершенно неприемлемо. Южной Корее по дипломатическим каналам был направлен протест», — приводит ТАСС слова политика.

Единый флаг двух Корей был поднят в ходе состоявшегося 4 февраля хоккейного матча между объединенной корейской сборной и командой Швеции. Данный стяг впервые был использован в 1991 году на чемпионате мира по настольному теннису.

Япония оспаривает принадлежность архипелага Такэсима, который располагается в западной части Японского моря. Острова стали предметом спора после 1945 года. В настоящий момент архипелаг находится под контролем вооруженных сил Южной Кореи.

Токио обвиняет Сеул в незаконной оккупации островов, которые были включены в состав Японской империи в 1905 году.

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